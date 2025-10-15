Capturan a menor quien se jactaba de ser pandillero en redes sociales

Con el objetivo de erradicar a los remanentes de pandillas en El Salvador, el Ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, informó la captura de un menor de edad, quien en redes sociales se jactaba de pertenecer a una pandilla

«Aunque duela, tenemos que sacar de la sociedad a estas generaciones sumergidas», indicó el titular de Justicia, en X.

El menor fue identificado como: Mario José Castellanos Pérez, quien se jactaba en redes sociales de pertenecer a pandillas y tenía en su teléfono celular fotografías en las que aparecía realizando señas alusivas a estructuras terroristas.

«Ahora, este menor será procesado como miembro de una organización terrorista y enfrentará décadas en prisión por sus acciones», dijo el funcionario.