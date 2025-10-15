MARN: «Este miércoles continuarán las lluvias en nuestro país»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este miércoles se espera que las lluvias continúen apareciendo en el territorio salvadoreño.

El MARN manifestó que al finalizar la mañana, podrían presentarse lluvias sobre la cordillera volcánica y la zona norte del país.

Por la tarde, el cielo estará nublado, con lluvias que se concentrarán en la zona occidental y central, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador

Durante la noche, las tormentas se extenderán hacia la zona paracentral, occidente y franja costera.