Conductor fallece en accidente de tránsito

La Policía Nacional Civil (PNC), informó la muerte de una persona en un accidente de tránsito ocurrido en el km 22 de la carretera Troncal del Norte, en Guazapa, San Salvador Norte.

«El conductor de un vehículo falleció en un accidente de tránsito ocurrido está madrugada sobre el km 22 de la carretera Troncal del Norte, en Guazapa, San Salvador Norte», mencionó la PNC.

De acuerdo con la declaración de la Policía Nacional Civil el conductor impactó con una rastra que realizaba maniobras para incorporarse a la vía