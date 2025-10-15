Atienden reporte de fuga de agua potable en la colonia Los Santos 1, Soyapango

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), atendió fuga de agua potable en la colonia Los Santos 1, sobre la calle principal San Pablo, en el distrito de Soyapango, San Salvador Este.

«Equipos de ANDA han iniciado los trabajos para reparar una fuga de agua potable en la colonia Los Santos 1. En las labores, se está utilizando maquinaria pesada», indicó la Secretaría de Prensa.

Con las acciones de reparación el Gobierno de El Salvador a través de ANDA garantiza el servicio de agua potable.