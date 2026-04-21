Rescatan tortuga carey en playa El Jagüey y evoluciona favorablemente

Una tortuga carey fue rescatada luego de ser encontrada en condiciones delicadas en la playa El Jagüey, en El Salvador, donde presentaba debilidad y no podía sumergirse en el mar.

De acuerdo con el reporte, guardarrecursos realizaron el rescate del ejemplar y lo trasladaron a un centro especializado, donde fue estabilizado de inmediato. Posteriormente, la tortuga fue llevada a una clínica veterinaria para una evaluación completa y recibir tratamiento especializado.

Las autoridades informaron que el animal evoluciona favorablemente y continúa en proceso de recuperación, con el objetivo de ser reintroducido a su hábitat natural. Este tipo de acciones forman parte de la iniciativa de protección marina y del Programa Nacional de Conservación de Tortugas Marinas, orientado a preservar estas especies en el país.

Asimismo, se hizo un llamado a la población a reportar cualquier fauna silvestre en riesgo a través de los canales habilitados, con el fin de garantizar su protección y atención oportuna.