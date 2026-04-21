CENTAM Guardian 2026 fortalece capacidades operativas y cooperación regional

Como parte del ejercicio multinacional CENTAM Guardian 2026, continúan desarrollándose actividades orientadas al fortalecimiento de las capacidades operativas de las fuerzas participantes, mediante el intercambio de experiencias y conocimientos tácticos y técnicos.

Durante las jornadas, se llevan a cabo prácticas de tiro con fusil, así como procesos de readiestramiento individual y colectivo, con el objetivo de elevar el nivel de preparación conjunta ante diversas amenazas.

El ejercicio, que se desarrolla en El Salvador, reúne a fuerzas de Estados Unidos, Honduras, Guatemala y Belice, consolidando la cooperación multinacional en materia de seguridad.

CENTAM Guardian 2026 reafirma el papel de El Salvador como un punto clave en la región para el desarrollo de estrategias conjuntas, enfocadas en mejorar la respuesta ante amenazas transnacionales y fortalecer la estabilidad regional.

Durante las jornadas, se han desarrollado prácticas de natación en aguas abiertas, combate cercano y adiestramiento de tiro, así como ejercicios de puntería avanzada.Estas acciones fortalecen la interoperabilidad y las destrezas para enfrentar amenazas transnacionales.