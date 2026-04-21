Jaclyn Smith, de Los ángeles de Charlie, rechazó ser una “chica Bond” y tampoco aceptó protagonizar 9 semanas y media

La Nación

Jaclyn Smith, reconocida principalmente por interpretar a uno de Los ángeles de Charlie, reveló que rechazó la oportunidad de interpretar a una chica Bond en Moonraker: 007 misión espacial debido a la educación conservadora que recibió en su estado natal, Texas.

“Cuando me llamaron, tenía un contrato para Los ángeles de Charlie, y como manda la tradición, cuando te has criado en Houston cumples con tu contrato“, declaró la actriz, de 80 años, en la reunión por el 50º aniversario de la famosa serie celebrada en el PaleyFest. “Aaron Spelling fue el primero en invitarme a formar parte de la fiesta en esta industria, así que cumplí y honré mi contrato”.

“Creo que las cosas suceden por una razón, de verdad lo creo, así que no tengo ninguna queja“, continuó. Luego de esto, a Smith le ofrecieron el papel de la Dra. Holly Goodhead en la película de Bond de 1979 protagonizada por Roger Moore. El papel terminó en manos de Lois Chiles, la actriz de Nuestros años felices.

Jaclyn Smith, protagonista de Los ángeles de Charlie, afirmó que rechazó ser chica Bond por una cuestión de valores

La estrella también reveló que la tuvieron en cuenta para Beetlejuice, un proyecto que, según admitió, “no entendía”. “Lo sé, es triste. Mi marido lo lamenta”, añadió, dirigiéndose al público. “Pero leés un guion y no siempre te resulta creíble; lo importante es lo que tú puedes aportar”, explicó a la audiencia presente, sin revelar qué personaje le habían ofrecido. Las protagonistas femeninas de la película acabaron siendo Catherine O’Hara, Geena Davis y una joven Winona Ryder.

Durante la charla, Smith también reveló que, en un momento dado, se suponía que ella y John Travolta iban a protagonizar juntos la película romántica erótica 9 semanas y media.

“Pero tampoco era la persona adecuada para ese papel”, admitió. “Así que el papel fue para Kim Basinger y Mickey Rourke. Ya sabés, estas cosas pasan. Pero bueno, creo que sin duda, veo mi vida como una sucesión de hecho en donde lo que lo que tiene que ser, será, y he tenido buen viaje. De verdad que ha sido un buen viaje”.