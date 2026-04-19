Expo Mango 2026 vive su segundo y último día en Ichanmichen con sabor, tradición y ambiente familiar

La segunda jornada de la Expo Mango 2026 cerró este domingo con una alta afluencia de familias que desde tempranas horas llegaron al Parque Recreativo Ichanmichen, en Zacatecoluca, La Paz Este, para disfrutar del último día de una de las celebraciones gastronómicas más esperadas de la temporada.

El ambiente en el parque se mantuvo festivo durante toda la jornada, con visitantes que recorrieron los distintos espacios habilitados para la venta y degustación de productos derivados del mango, uno de los frutos más representativos de la zona. Desde bebidas naturales, postres, dulces artesanales hasta platillos innovadores, la oferta gastronómica fue uno de los principales atractivos del evento. @elmetropolitano ¡Se viene la Expo Mango 2026! 🥭 Uno de los eventos más esperados en la temporada se alista para recibir a cientos de turistas en 2 días de mucho saborrrr 😋 #mango #turismo #elsalvador #elmetropolitanodigital @Istusv @Pan Sinaí Oficial ♬ sonido original – El Metropolitano Digital

La Expo Mango también se consolidó como un punto de encuentro familiar, con actividades recreativas para niños, dinámicas culturales y presentaciones artísticas que acompañaron el desarrollo del día. Todo esto en un entorno que las autoridades destacaron como seguro y ordenado, facilitando la convivencia de cientos de asistentes.

El evento, que tuvo su apertura el sábado, buscó no solo promover el consumo y la creatividad alrededor del mango, sino también dinamizar la economía local mediante la participación de emprendedores, productores y comerciantes de la zona.

Este domingo marcó el cierre oficial de la feria, dejando una experiencia positiva entre los asistentes, quienes resaltaron el ambiente familiar y la variedad de propuestas ofrecidas en el parque recreativo.

Con música, gastronomía y tradición, la Expo Mango 2026 se despide de Ichanmichen reafirmando su posición como una de las actividades culturales y turísticas más representativas de Zacatecoluca.