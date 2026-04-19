Explosión controlada en Los Chorros obliga a cierre temporal en la carretera Panamericana

En las primeras horas de este domingo, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) llevó a cabo una explosión controlada en un talud ubicado en el tramo de Los Chorros, sobre la carretera Panamericana, como parte de los trabajos de intervención que se ejecutan en la zona.

La institución informó que la detonación, de baja intensidad, tuvo como objetivo fracturar roca para reducir riesgos y avanzar en las labores de estabilización del terreno en el kilómetro 18, un punto clave que ha sido intervenido en repetidas ocasiones por su vulnerabilidad.

Los trabajos de voladura de talud en el tramo Los Chorros se realizaron con éxito esta madrugada. 🚧



A esta hora, el paso vehicular ya se encuentra habilitado y la circulación fluye con normalidad entre Las Delicias y Colón. pic.twitter.com/M9JH9fSfEB — Ministerio de Obras Públicas (@ObrasPublicasSV) April 19, 2026

Como medida preventiva, las autoridades realizaron un cierre temporal del paso vehicular entre el sector de Las Delicias y el desvío hacia Colón, mientras se desarrollaban las maniobras. El procedimiento se llevó a cabo bajo estrictos controles para garantizar la seguridad de conductores y trabajadores.

Tras finalizar las labores, el MOP confirmó la reapertura total del tránsito en todos los carriles de la carretera Panamericana en este tramo, restableciendo la circulación con normalidad.

Estas acciones forman parte de los trabajos continuos para mitigar riesgos en una de las principales arterias viales del país, especialmente en una zona históricamente afectada por deslizamientos.