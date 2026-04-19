Snoop Dogg y la cumbia salvadoreña: el inesperado momento viral junto a Los Hermanos Flores en Coachella

Un encuentro casual terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados y virales de Coachella 2026. El rapero estadounidense Snoop Dogg sorprendió al dejarse llevar por el ritmo de la cumbia salvadoreña junto a Los Hermanos Flores, protagonizando una escena tan espontánea como histórica.

Las redes sociales estallaron luego de que circulara una fotografía en la que el artista abraza con complicidad a la vocalista Nory Flores, reflejando la buena vibra que se vivió tras la segunda presentación de la orquesta en el festival. Pero fue un video el que realmente encendió la conversación digital: en él, Snoop aparece bailando cumbia entre risas, acompañado de Nory y rodeado de fanáticos, mientras cantan uno de los clásicos del repertorio tropical: «Salvadoreñas que linda son…»

El clip muestra al rapero con un fajo de billetes en la mano, improvisando pasos al ritmo de “Salvadoreñas” —tema emblemático del grupo— en un ambiente completamente festivo y «bailando hasta abajo».

Lejos de tratarse de una colaboración planificada, el encuentro ocurrió de manera espontánea tras el show de la agrupación salvadoreña, cuando coincidieron en el mismo espacio dentro del festival. La naturalidad del momento fue, precisamente, lo que lo convirtió en un fenómeno viral.

Un cruce cultural que dio la vuelta al mundo

La imagen de una leyenda del hip hop dejándose contagiar por la cumbia no pasó desapercibida. Usuarios en redes celebraron el momento como una muestra del alcance global de la música salvadoreña, mientras otros incluso bromearon con una posible colaboración entre ambos artistas.

Para la orquesta, el episodio representa mucho más que una anécdota: es la confirmación de que su propuesta logró trascender géneros y fronteras en uno de los festivales más importantes del mundo.

Así, entre abrazos, risas y pasos improvisados, Snoop Dogg terminó bailando cumbia… y Los Hermanos Flores sumaron otro capítulo memorable a su histórico paso por Coachella.