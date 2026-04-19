Zacatecoluca golpea al Fuerte y enciende la lucha por el descenso

El Zacatecoluca FC consiguió una victoria vital en sus aspiraciones por mantenerse en la Primera División tras imponerse 1-0 al Fuerte San Francisco, en un duelo que deja al rojo vivo la pelea por evitar el descenso en el Clausura 2026.

El encuentro, disputado en el estadio Ana Mercedes Campos, arrancó con 15 minutos de retraso debido a inconvenientes en la carretera de acceso (Carretera Los Chorros), pero una vez iniciado, el conjunto local mostró una propuesta ofensiva que terminó marcando la diferencia.

Desde el arranque, Zacatecoluca apostó por un juego vertical que descolocó al Fuerte San Francisco. Aunque los “Comandos Azules” intentaron adueñarse del balón en los primeros minutos, el planteamiento agresivo del equipo dirigido por Lázaro Gutiérrez los obligó a replegarse y enfocarse en labores defensivas durante gran parte del primer tiempo.

Uno de los puntos más destacados fue el trabajo por la banda derecha, donde Andy Rodríguez generó constante peligro, superando en repetidas ocasiones a la defensa rival. Sus centros buscaron insistentemente al delantero uruguayo Matías Mier, quien, aunque no logró concretar en esa fase, sí mantuvo bajo presión a la zaga visitante. El guardameta Jonathan Funes se convirtió en figura momentánea al evitar la caída de su arco en varias ocasiones.

Para la segunda mitad, el guion cambió. El Fuerte San Francisco adelantó líneas y encontró en el ingreso de Dany Cetré una vía para generar mayor volumen ofensivo. Sin embargo, la falta de contundencia volvió a pasar factura y las oportunidades creadas no se tradujeron en goles.

Cuando el partido entraba en su tramo final, Zacatecoluca volvió a tomar protagonismo. Al minuto 75, José Zaldaña tuvo la ocasión más clara tras una gran jugada individual, pero falló en la definición frente al arco.

El desenlace llegó al 88’, cuando Matías Mier asumió la responsabilidad en un tiro libre al borde del área. Con una ejecución precisa, el uruguayo venció a Funes y desató la celebración local con un gol que puede valer la permanencia.

Con este resultado, Zacatecoluca se mete de lleno en la pelea por no descender, colocándose a solo tres puntos del Fuerte San Francisco en la tabla acumulada. Para el equipo de Morazán, la situación es crítica: sin margen de error y con apenas dos jornadas por disputar, el descenso se convierte en una amenaza cada vez más real.