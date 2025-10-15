Capturan a hombre quien presuntamente agredió a su madre

La Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la captura de Melvin Aníbal Hernández Aguilar, de 60 años de edad., quien bajo efectos del alcohol supuestamente agredió a su madre de 81 años con un palo.

El hecho ocurrió en Zacatecoluca, La Paz Este, el imputado llegó ebrio a la casa de su madre a exigir comida, tras negarse, él golpeó su frente con un palo.

«La víctima fue trasladada a un centro asistencial en una de nuestras patrullas. Hernández Aguilar, será remitido por el delito de lesiones», mencionó la PNC.