Capturan a tres sujetos por intentar apropiarse de vehículo alquilado y vender sus piezas

Tras un operativo de la Policía Nacional Civil, fueron capturados en flagrancia tres sujetos acusados de intentar apropiarse de un vehículo alquilado y posteriormente comercializar sus partes.

De acuerdo con las investigaciones, los individuos alquilaron el automotor e intentaron traspasarlo a su nombre; sin embargo, no lograron concretar el trámite debido a que la víctima había gestionado previamente una restricción en el sistema de Sertracen.

Tras fallar en el intento de cambio de propietario, los sospechosos comenzaron a ofrecer piezas del vehículo a través de redes sociales, lo que alertó a las autoridades.

Durante un allanamiento, se encontraron documentos con los datos de la víctima, pero con fotografías correspondientes a otra persona, evidenciando la intención de fraude. Los detenidos fueron identificados como Herbert Ernesto Sosa, Moisés Heriberto Ríos López y Boris Norberto Calderón Contreras, quienes serán procesados por el delito de receptación.

Las autoridades reiteraron su compromiso de perseguir este tipo de delitos y garantizar la protección de la población.

