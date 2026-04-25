En qué consiste la decisión de Trump de retirar el apoyo a Reino Unido en Malvinas

La Nación

En medio de versiones sobre un giro en la política exterior de Estados Unidos, el analista internacional Andrés Repetto analizó en LN+ qué implicaría una eventual decisión de Donald Trump de retirar el apoyo a Reino Unido en el conflicto por las Islas Malvinas.

Según explicó, por el momento no se trata de una medida formal, sino de una señal surgida de un documento interno del Pentágono. “Es una revisión, un mail del Pentágono, no es nada oficial todavía”, aclaró.

Una señal en medio de tensiones con la OTAN

Repetto sostuvo que el trasfondo del movimiento no está directamente vinculado con la Argentina, sino con la estrategia de Trump frente a sus aliados históricos.

“El objetivo es pegarle a la OTAN”, afirmó, en referencia a la OTAN, con la que el expresidente mantiene crecientes diferencias. En ese contexto, un eventual retiro del respaldo a la posición británica sobre Malvinas sería, según el analista, parte de un mensaje político más amplio hacia Europa.

Qué implicaría para Malvinas

El especialista advirtió que, aun si se concretara, el impacto concreto sobre la disputa sería incierto.

“Hablar de qué significaría es entrar en especulación”, planteó, y enumeró posibles escenarios: desde un cambio en votaciones internacionales hasta una postura neutral o incluso un apoyo indirecto a la Argentina.

Sin embargo, remarcó que ninguna de esas alternativas está confirmada. “Más allá del rebote que tiene, no sabemos qué pasaría en la práctica”, señaló.