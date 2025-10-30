Capturan a presunto gatillero de la MS13 en La Libertad Costa 

La Policía Nacional Civil (PNC), junto a la Fuerza Armada capturaron a Reynaldo Alexander Córdoba Ramos, alias Patriarca, quien presuntamente es gatillero de la MS13.

“Junto a elementos de la Fuerza Armada capturamos en Mizata, La Libertad Costa, a Reynaldo Alexander Córdoba Ramos, alias Patriarca, gatillero de la MS13”, dijo la PNC.

La Policía destacó que el imputado Tiene los tatuajes de su pandilla en la espalda.

“Será remitido por agrupaciones ilícitas. Continuamos en la búsqueda y captura de los remanentes de estructuras terroristas”, mencionó la PNC.