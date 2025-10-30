Yeri Mua llega a El Salvador este 20 de diciembre en Be Sport 

La artista mexicana Yeri Mua, una de las figuras femeninas más destacadas del género urbano actual, llega por primera vez a El Salvador este 20 de diciembre a las 8:00 pm , en un espectáculo producido por La Nueva Latam, que promete ser uno de los eventos más esperados del año.

Debido a la enorme expectativa y a la solicitud de sus fans salvadoreños, el concierto cambia de sede a BE SPORT en Nuevo Cuscatlán, un espacio que brindará una experiencia más amplia, cómoda y con una producción de primer nivel. Inicialmente programado en otro recinto, el evento se traslada a BE SPORT para responder al llamado del público que pedía disfrutar de Yeri Mua en un lugar que refleja mejor la energía y magnitud de su show.

“Escuchamos a los fans y queremos que esta primera vez de Yeri Mua en El Salvador sea inolvidable, en un espacio que ofrezca comodidad, seguridad y una experiencia de alto nivel”, compartió el equipo de producción de La Nueva Latam.

Con una trayectoria en ascenso y éxitos virales como “Chupón”, “Papi Chulo” y “Mama Tetema”, Yeri Mua se ha consolidado como un fenómeno en redes sociales y en la escena musical latina, combinando talento, autenticidad y una propuesta escénica única. El show de Yeri Mua en El Salvador promete una noche cargada de ritmo, estilo y sorpresas, donde la artista interpretará sus mayores éxitos junto a una puesta en escena visual y energética. La presentación marcará su debut oficial en el país, reafirmando su posición como una de las voces más influyentes de la nueva generación urbana.

Las entradas ya están disponibles en www.primetix.fun, con las siguientes localidades:

● Basicones $25

● Bratz $55

● Chakales $75

