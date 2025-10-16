Fernando Alonso, satisfecho con la nueva imagen del Aston Martin: «El coche se ve genial»

Redacción deportes, 16 oct (EFE).- El piloto español Fernando Alonso se mostró satisfecho este jueves con la nueva imagen de los monoplazas de Aston Martin que se van a estrenar en el Gran Premio de los Estados Unidos de Fórmula Uno que comienza este viernes en el circuito de Las Américas, en Austin (Texas).

«El coche se ve genial así. Creo que es una buena manera de mostrar el trabajo colectivo que hay detrás de un equipo y de un coche de Fórmula Uno, especialmente con Aramco y Aston Martin. La tecnología que podemos desarrollar en este coche tiene que mostrarse de alguna manera y creo que este es un buen ejemplo», valoró Alonso en el acto celebrado en Houston en el que participaron varios directivos de la escudería británica.

La nueva decoración está inspirada en la ciencia y la innovación, así como en todos los miembros del equipo que han participado en el diseño del coche.

Para Alonso, es «difícil» elegir solo una parte del nuevo coche, pero se inclinó por la zona delantera más expuesta como su favorita.

El acto lo presenciaron personal de Aramco, el otro patrocinador principal de la escudería, estudiantes y representantes de empresas vinculadas a los sectores de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemáticas.

«Aramco y Aston Martin han colaborado estrechamente en los últimos años, intentando inspirar a la próxima generación. Queremos que los futuros ingenieros, y los mejores, trabajen para ambas compañías», ensalzó de ambas marcas.

El gran premio del circuito de Las Américas arranca este viernes con los únicos entrenamientos libres y la carrera al esprint.

El Mundial lo encabeza el australiano Oscar Piastri (McLaren) con 336 puntos, por los 314 de su compañero de equipo el británico Lando Norris.

