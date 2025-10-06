Finaliza con éxito el Festival del Jocote Corona 2025 en el Cerro Verde

Por Bayron Romero

El Parque Nacional Cerro Verde fue escenario de una de las celebraciones gastronómicas y culturales más esperadas del occidente salvadoreño: el Festival del Jocote Corona 2025, reunió a miles de personas en torno al emblemático fruto de temporada.

Durante dos días, los turistas disfrutaron de una experiencia única donde la tradición, la creatividad culinaria y la belleza natural del parque se combinaron para ofrecer un ambiente lleno de sabor, música y cultura local.

Más de 50 emprendedores, agricultores y artesanos de la zona presentaron productos derivados del jocote corona, destacando desde platos típicos como pupusas y atoles hasta propuestas innovadoras como pizzas, postres, mermeladas, vinos y helados artesanales. También se ofrecieron artículos como bisutería hecha con semillas de jocote y productos cosméticos naturales.

Además de la oferta gastronómica, el festival contó con presentaciones musicales en vivo, tributos artísticos y caminatas guiadas por los senderos del Cerro Verde, permitiendo a los asistentes conectarse con la riqueza ecológica del lugar y disfrutar de vistas panorámicas hacia los volcanes de Izalco, Ilamatepec y el lago de Coatepeque.

El evento, organizado por el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), gestionó exclusivamente los boletos electrónicos, como medida para garantizar la seguridad y comodidad de los asistentes.

También se facilitó transporte desde diversos puntos del país mediante los conocidos “Buses Alegres”, lo que permitió que familias enteras pudieran participar sin necesidad de vehículo propio.

La feria no solo promovió el turismo interno, sino que también fortaleció la economía local al dar visibilidad a pequeños productores y emprendedores rurales. Para muchos, el festival fue una oportunidad de oro para dar a conocer sus productos y generar ingresos en un ambiente lleno de identidad salvadoreña.

El éxito del Festival del Jocote Corona 2025 reafirma su importancia como una de las actividades más significativas del calendario turístico nacional, y deja la expectativa alta para su próxima edición.

