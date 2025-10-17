Juanes a pocas horas de encender el escenario salvadoreño

Este viernes en el estadio Cuscatlán se vivirá una velada inolvidable acompañada del artista colombiano Juanes quien se encargará de cautivar a los salvadoreños con sus mejores éxitos.

«A ponerse la camisa negra, porque Juanes estará en El Salvador el 17 de octubre con el #LatamTour2025», manifestó TwoShows Producciones.

Entre los éxitos del cantante se encuentran: La camisa negra, A Dios le pido, Besos en Guerra, Para tu amor, Es por ti, Nada valgo sin tu amor, entre otros.

Los precios y localidades de este concierto son: Mesa Ultra Platinum $125, Platinum $85 y VIP $65.