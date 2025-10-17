Juanes a pocas horas de encender el escenario salvadoreño

Por
Dennis Leiva
Fotos publicadas por la productora Two Show en su cuenta oficial de Facebook

Este viernes en el estadio Cuscatlán se vivirá una velada inolvidable acompañada del artista colombiano Juanes quien se encargará de cautivar a los salvadoreños con sus mejores éxitos.

«A ponerse la camisa negra, porque Juanes estará en El Salvador el 17 de octubre con el #LatamTour2025», manifestó TwoShows Producciones.

Entre los éxitos del cantante se encuentran: La camisa negra, A Dios le pido, Besos en Guerra, Para tu amor, Es por ti, Nada valgo sin tu amor, entre otros.

Los precios y localidades de este concierto son: Mesa Ultra Platinum $125Platinum $85 y VIP $65.

