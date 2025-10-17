Latin Mafia se presentará por primera vez en El Salvador

Con una combinación de diferentes estilos musicales el trio musical originario de Monterey, Latin Mafia se presentará por primera vez en el territorio salvadoreño para deleitar a las personas con su estilo fresco y experimental.

Entre las canciones que tiene el trio esta: Patadas de Ahogado, Ciudad de las Luces, Julietota, Siento que merezco más, Yo siempre contesto, hecho para ti, entre otras

La banda se presentará este 24 de octubre en el complejo Estadio Cuscatlán, las Entradas están disponibles en Fun Capital y TodoTicket

los precios y localidades son: Platinum $125, Lounge N1CO $125 y VIP $65