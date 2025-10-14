¡Lamentable! La Selecta pierde por tercera vez consecutiva

La Selecta pierde todos sus partidos en casa. Tras una actuación que dejo mucho que desear El Salvador vuelve a caer esta vez 0-1 ante Guatemala quien suma otros tres puntos importantes en la competencia.

El partido donde nuevamente los cuscatlecos vuelven a ser locales empezó frio por parte de ambas escuadras quienes ni siquiera representaban peligro para los guardametas.

Para el segundo tiempo, desde el 46′ Guatemala se puso en ventaja. Oscar Santis con un potente disparo firmó el primer y único gol del partido, dejando a El Salvador perdido.

Con estos resultados El Salvador desciende hasta el cuarto puesto con 3 puntos mientras que Surinam y Panamá ocupan las primeras dos posiciones con 6 unidades y Guatemala toma el tercer lugar con 5 puntos.