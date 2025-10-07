MARN anuncia lluvias para todo el día

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este martes se espera que hallan lluvias intermintentes en algunos puntos del territorio salvadoreño.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por el MARN, las lluvias estarán desde la costa hasta la zona norte, especialmente sobre la cordillera volcánica y sus alrededores.

La Cartera de Medio Ambiente mencionó que las lluvias podrían venir acompañadas de ráfagas de viento y actividad eléctrica.

«El ambiente será más fresco por la noche. No olvides tu paraguas y toma precauciones si transitas por zonas de riesgo», dijo el MARN.