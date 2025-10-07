Nace la primera Escuela de Talentos “Mons. Elías Bolaños” para niños y jóvenes en Zacatecoluca

La Pastoral Educativa de Zacatecoluca, a través del Programa Senderos de Vida, lanza la primera Escuela de Talentos “Mons. Elías Bolaños”, una propuesta educativa gratuita y virtual dirigida a niños y jóvenes de 7 a 21 años, del departamento de La Paz y de todo El Salvador.

Del 8 de noviembre al 13 de diciembre de 2025, se ofrecerán 10 cursos distribuidos en tres áreas clave del aprendizaje: Matemáticas, Inglés y Comunicación, con el objetivo de fortalecer conocimientos, hábitos de estudio y valores humanos, integrando tecnología y metodologías activas.

Las clases se desarrollarán los días sábados mediante las plataformas Zoom y MyGround, garantizando una experiencia educativa dinámica, con presentaciones, guías de retos y acompañamiento formativo, adaptado a la edad y nivel de cada estudiante.

Áreas y horarios de los cursos:

Matemáticas

Aritmética elemental – 8:00 a. m.

Aritmética y geometría – 9:00 a. m.

Álgebra – 10:00 a. m.

Geometría analítica – 11:00 a. m.



Inglés

Nivel básico:

Básico infantil – 2:00 p. m.

Básico juvenil – 3:00 p. m.

Nivel intermedio:

Intermedio infantil – 4:00 p. m.

Intermedio juvenil – 5:00 p. m.



Comunicación

Redacción, ortografía y técnicas de estudio

Infantil – 3:00 p. m.

Juvenil – 4:00 p. m