Nace la primera Escuela de Talentos “Mons. Elías Bolaños” para niños y jóvenes en Zacatecoluca

La Pastoral Educativa de Zacatecoluca, a través del Programa Senderos de Vida, lanza la primera Escuela de Talentos “Mons. Elías Bolaños”, una propuesta educativa gratuita y virtual dirigida a niños y jóvenes de 7 a 21 años, del departamento de La Paz y de todo El Salvador.
Del 8 de noviembre al 13 de diciembre de 2025, se ofrecerán 10 cursos distribuidos en tres áreas clave del aprendizaje: Matemáticas, Inglés y Comunicación, con el objetivo de fortalecer conocimientos, hábitos de estudio y valores humanos, integrando tecnología y metodologías activas.
Las clases se desarrollarán los días sábados mediante las plataformas Zoom y MyGround, garantizando una experiencia educativa dinámica, con presentaciones, guías de retos y acompañamiento formativo, adaptado a la edad y nivel de cada estudiante.
Áreas y horarios de los cursos:
Matemáticas
Aritmética elemental – 8:00 a. m.
Aritmética y geometría – 9:00 a. m.
Álgebra – 10:00 a. m.
Geometría analítica – 11:00 a. m.
Inglés
Nivel básico:
Básico infantil – 2:00 p. m.
Básico juvenil – 3:00 p. m.
Nivel intermedio:
Intermedio infantil – 4:00 p. m.
Intermedio juvenil – 5:00 p. m.
Comunicación
Redacción, ortografía y técnicas de estudio
Infantil – 3:00 p. m.
Juvenil – 4:00 p. m