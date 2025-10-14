MARN: «Hoy las lluvias continuarán y serán más fuertes en la tarde y la noche»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), mencionó que para este martes continúen las lluvias, siendo más intensas a partir de la tarde y la noche.

«No guardes el paraguas, porque hoy las lluvias continuarán y serán más fuertes en la tarde y la noche. En la mañana, el cielo estará nublado y las lluvias se moverán hacia la cordillera volcánica y la zona norte», dijo el MARN.

La Cartera de Medio Ambiente, manifestó que para la tarde y noche, se prevén tormentas fuertes en gran parte del país, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador.

«Recuerda que estamos en Alerta Naranja. Evita zonas con riesgo de inundaciones o deslizamientos y mantente pendiente de nuestras actualizaciones del pronóstico en tiempo real», recomendó el MARN.