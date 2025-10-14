Herbert aceituno se convierte en subcampeón mundial de Parapowerlifting

El atleta Herbert Aceituno logró conseguir la medalla de plata tras levantar 190 kg, en la ategoría -54 kilogramos del Campeonato Mundial de Parapowerlifting 2025, coronandose subcampeón mundial.
Aceituno también ganó medalla de plata en el peso total con 564 kg con marcas de 186, 188 y 190 kilogramos en sus tres levantamientos.
Además, con sus tres levantamientos rompió tres veces el récord que estaba registrado en las Américas.
«La presea dorada la ganó el kazajo David Degtyarev con 191 kilos y el bronce fue para el chino Yang Jinglang con 186 kg», indicó el INDES por medio de redes sociales.