MARN: «Iniciamos la semana con ambiente fresco y cielo nublado»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este lunes el ambiente será fresco con un cielo nublado con lluvias en algunos puntos del territorio nacional.

En la mañana tendremos lluvias en la zona occidental, cordillera del Bálsamo y franja costera.

Por la tarde, las lluvias y tormentas se concentrarán en la cordillera volcánica y la zona norte, con mayor intensidad en el occidente y oriente. No se descartan lluvias en el Área Metropolitana de San Salvador.

Durante la noche, las lluvias se moverán sobre la zona oriental y central, desplazándose gradualmente hacia el occidente y la costa.