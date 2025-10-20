Capturan a mujer que manejaba en supuesto estado de ebriedad

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de una mujer identificada como: Yaritza Yorleni Carabantes Velásquez, de 22 años de edad quien presuntamente manejaba en estado de ebriedad.

«Yaritza Yorleni Carabantes Velásquez, de 22 años de edad, conducía en estado de ebriedad cuando colisionó contra otro vehículo sobre el km 74 de la carretera Longitudinal del Norte, en Chalatenango, Chalatenango Sur», dijo la PNC.

De acuerdo con las declaraciones de la PNC, la detenida en la prueba de alcotest resultó positiva con 114° de alcohol y se verificó que no cuenta con licencia para conducir.

«Será remitida por el delito de conducción peligrosa de vehículo automotor», agregó la PNC.