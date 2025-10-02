MARN: «Las lluvias continuarán hoy en diferentes momentos del día»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este jueves se espera que por humedad que viene del Pacífico y sistemas atmosféricos en la región continúen las lluvias en el país.

«Mañana: lluvias en la costa central y oriental. Cerca del mediodía, en la cordillera volcánica del centro y occidente», dijo la Cartera de Medio Ambiente.

Par la tarde, el MARN detalló que habrá tormentas en la cordillera volcánica, zona norte y el Área Metropolitana de Dan Salvador.

Y para la Noche se prevén lluvias y tormentas en la mayoría del territorio.