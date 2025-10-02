Realizan remoción de tierra en la autopista a Comalapa, a la altura del Paso del Jaguar

Con el objetivo de garantizar la seguridad vial, el Gobierno desde tempranas horas trabaja en la remoción de tierra y rocas tras un derrumbe en la autopista a Comalapa, a la altura del Paso del Jaguar, San Salvador Centro.

«En la autopista a Comalapa, a la altura del Paso del Jaguar, en San Salvador Centro, donde un derrumbe obstaculizó parte del carril», mencionó la Secretaría de Prensa.

Además, la Dirección de Protección Civil, indicó que los conductores tengan precaución si transita por la zona.