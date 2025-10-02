Capturan a hombre que supuestamente hurtaba celulares a enfermeras y médicos del hospital Zacamil

La Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la captura de un hombre identificado como: Omar Iván Alfaro Cruz, de 61 años de edad, quien presuntamente en el hospital Zacamil hurtaba celulares a enfermeras y médicos.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil, el detenido, será remitido por el delito de hurto.

La detención fue entre la avenida Montreal y calle El Progreso, frente al punto de la ruta 2 AB, en Mejicanos, San Salvador Centro.

Además, la PNC instó a las víctimas del imputado a acercarse a la delegación policial más cercana.