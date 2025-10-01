¡La banda del INTI fue la mejor y se lleva $100,000 en instrumentos musicales!

Por Bayron Romero

La ministra de Educación, Karla Trigueros, entregó premios en efectivo a las bandas estudiantiles que participaron en los desfiles patrios del pasado 15 de septiembre en la capital salvadoreña, como parte de un reconocimiento al esfuerzo, disciplina y talento demostrado por los jóvenes durante la conmemoración de 204 años de Independencia patria.

Durante el acto de premiación, Trigueros destacó la importancia de fomentar la participación artística y cultural en los centros educativos y institutos, señalando que “las bandas no solo representan a sus instituciones, sino que también fortalecen el civismo, el trabajo en equipo y la identidad nacional”.

Los premios fueron otorgados a las bandas que obtuvieron primero, segundo y tercer lugar, evaluadas por un jurado especializado del ministerio de cultura. Entre los criterios considerados estuvieron la coordinación, calidad musical, creatividad en las presentaciones y disciplina.

La mejor banda de paz fue la del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI)

Otras bandas premiadas fueron las del Instituto Nacional Albert Camus, Instituto Nacional Manuel José Arce, Instituto Nacional Acción Cívica Militar, entre otros.

“Estos incentivos buscan motivar a los estudiantes y reconocer el compromiso tanto de ellos como de sus docentes y directores”, agregó la ministra, quien también reiteró el respaldo del Gobierno a los programas educativos integrales que incluyen la formación artística y cultural.

Las bandas galardonadas expresaron su agradecimiento por el reconocimiento y aseguraron que este tipo de incentivos los anima a seguir perfeccionando sus presentaciones para futuras celebraciones patrias.