MARN: «Se espera el ingreso de Vientos Nortes»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este lunes a partir de la tarde y noche se espera el ingreso de Vientos Nortes

«Para horas de la tarde y noche se espera el ingreso de Vientos Nortes», manifestó el MARN por medio de redes sociales.

Además, para este lunes habrá cielo poco nublado y sin lluvias, pero en el transcurso de la tarde podría llover en puntos de la zona nororiental y la cordillera volcánica.

Por la noche, las lluvias se desplazarán hacia el oriente y la zona paracentral, con cielo mayormente nublado.