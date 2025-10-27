Sacan a conductores peligrosos de las calles salvadoreñas

La Policía Nacional Civil (PNC), informó que más conductores peligrosos fueron sacados de las calles con el objetivo de prevenir tragedias en las carreteras salvadoreñas.

Entre los capturados se encuentran: Fredis Ignacio Umanzor Rubio, de 31 años, provocó un accidente de tránsito, conduciendo una motocicleta con 198° de alcohol, en La Unión Norte.

Óscar Fernando Mejía Mejía, de 60 años, provocó un accidente de tránsito con una persona lesionada en el km 62 ½ de la carretera Longitudinal del Norte, El Paraíso, Chalatenango Centro, conducía un pick up con 153° de alcohol.

Por último, Melvin Jonathan Iraheta Crespin, de 33 años, colisionó con un vehículo mientras conducía una motocicleta con 219° de alcohol sobre la calle principal de la colonia Las Moras Dos, Colón, La Libertad Oeste.