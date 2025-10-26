Real Madrid se lleva el Clásico ante el Barcelona en un partido cargado de polémica y emoción

El Real Madrid se impuso este domingo 26 de octubre de 2025 al FC Barcelona por 2-1 en el Estadio Santiago Bernabéu, en el marco de la jornada 10 de La Liga 2025-26. Con esta victoria, los merengues consolidan su liderato en la tabla con cinco puntos de ventaja sobre el conjunto blaugrana.

El partido comenzó con intensidad y se abrió al minuto 22 con un gol de Kylian Mbappé, que adelantó al Real Madrid. Aunque Fermín López empató para el Barcelona al minuto 38, Jude Bellingham volvió a poner en ventaja a los locales al 43, sentenciando el marcador antes del descanso.

El encuentro estuvo marcado por la polémica, incluyendo un penal a favor del Real Madrid que fue detenido por el portero Wojciech Szczęsny, y momentos de alta tensión que desembocaron en una trifulca entre jugadores de ambos equipos tras el pitido final.

Con este resultado, el historial de Clásicos oficiales queda con 105 victorias para el Real Madrid, 104 para el FC Barcelona y 52 empates, consolidando la rivalidad más intensa del fútbol español.