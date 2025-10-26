Alianza condena agresión a aficionados del FAS

El Club Alianza Fútbol Club emitió un comunicado en el que condena los hechos de violencia registrados ayer contra el transporte que trasladaba a aficionados del Club Deportivo FAS.

El equipo manifestó su rechazo a cualquier acto que atente contra la integridad de las personas y el espectáculo deportivo.

El equipo aclaró que no respalda ni avala a ningún individuo o grupo que actúe en nombre del club de manera violenta y reiteró su disposición para colaborar con las autoridades competentes, con el fin de esclarecer los hechos y reforzar las medidas de seguridad en el fútbol salvadoreño.