“It: Welcome to Derry”, la aterradora serie que explora el origen de Pennywise

El espeso y siniestro ambiente de la ciudad de Derry vuelve a estremecer a sus habitantes con desapariciones, muertes y misterios sobrenaturales. Cada 27 años, una entidad maligna ataca el lugar de forma brutal, adoptando distintas figuras según el miedo de sus víctimas. Su rostro más conocido tiene nombre: Pennywise.

Este fin de semana se estrenó “It: Welcome to Derry”, la nueva serie basada en el universo creado por Stephen King, que se propone explorar como nunca antes el pasado de la entidad que da vida al payaso asesino.

A lo largo de sus ocho episodios, la historia se sitúa en 1962, cuando un grupo de jóvenes comienza a sufrir los ataques de esta fuerza maligna que acecha al pueblo. En su búsqueda por descubrir qué ocurrió con uno de sus amigos desaparecidos, los protagonistas se enfrentarán a sus peores temores y deberán unirse para sobrevivir al terror que se manifiesta de múltiples formas.

La producción promete expandir el universo de It, profundizando en los orígenes del mal que habita en Derry y revelando detalles nunca antes vistos sobre Pennywise y su conexión con la ciudad.