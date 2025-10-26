Melissa generará vientos en El Salvador

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó sobre la actualización de los sistemas y zonas en vigilancia en los océanos Atlántico y Pacífico, destacando la presencia del huracán Melissa, que continúa desplazándose en el Atlántico.

De acuerdo con el informe, Melissa se localiza a 180 kilómetros al sur de Kingston, Jamaica, y a 445 kilómetros al sur-suroeste de Guantánamo, Cuba, desplazándose hacia el oeste a una velocidad de 6 kilómetros por hora.

Aunque el fenómeno no representa una amenaza directa para El Salvador, su influencia indirecta continuará generando vientos del noreste, los cuales transportarán una ligera cantidad de humedad desde el Caribe. Esta condición favorecerá la presencia de nubosidad y brisas ocasionales en distintos puntos del territorio salvadoreño durante el día.

El MARN mantiene la vigilancia sobre la evolución del sistema y recomienda a la población estar atenta a los reportes oficiales sobre posibles cambios en las condiciones atmosféricas.