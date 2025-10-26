Magia, danza y dulzura: Hansel y Gretel brilló en el Teatro Presidente

Por Estefany Calderón

Este sábado 25 de octubre, el Teatro Presidente se llenó de color, música y alegría con la presentación de la obra Hansel y Gretel un cuento clásico de los hermanos Grimm, una puesta en escena de la Escuela Nacional de Danza Morena Celaríe, realizada en el marco de la celebración del Mes de la Niñez.

La puesta en escena transportó al público al mágico bosque donde dos hermanos enfrentan desafíos, descubren la importancia del valor y la unión familiar, y nos recuerda que la bondad siempre encuentra su camino. Niños, jóvenes y adultos disfrutaron de una tarde llena de fantasía, en la que los movimientos, el vestuario y la iluminación crearon una experiencia visual cautivadora.

La Escuela Nacional de Danza, es reconocida por su compromiso con la formación artística en el país, continúa impulsando espacios donde los niños y jóvenes pueden desarrollar su creatividad y disciplina escénica. Este tipo de presentaciones permiten que los estudiantes compartan con el público los frutos de su aprendizaje, fomentando el amor por las artes desde temprana edad.

Los bailarines demostraron su disciplina y pasión en cada escena, fusionaron técnicas de ballet y danza contemporánea para narrar la historia de los dos hermanos que se enfrentan a la malvada bruja del bosque. La puesta en escena destacó por su creatividad, coordinación y el entusiasmo de los artistas, quienes fueron aplaudidos con alegría al final de la función.

Con esta obra, el Teatro Presidente vuelve a ser un punto de encuentro entre la cultura y la infancia, recordando que el arte, no solo entretiene, sino que también forma, inspira y une a la sociedad.

Una obra ideal para compartir en familia y celebrar el talento artístico nacional que inspira a las nuevas generaciones.