Miami vibró con los Premios Billboard 2025

Decenas de artistas brillaron en la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina 2025, desde el James L. Knight Center.

El evento contó con la presencia de Laura Pausini, Peso Pluma y Netón Vega, entre otras grandes estrellas que representan la diversidad y el impacto global de la música latina. Este año, los premios reconocen a más de 70 artistas finalistas en 49 categorías que abarcan los principales géneros musicales, desde el pop hasta el regional mexicano.

Bad Bunny impone un nuevo récord

El puertorriqueño Bad Bunny encabezó las nominaciones con 27 menciones, un récord histórico en la premiación. El artista compitió por los galardones más importantes, como Artista del Año, Compositor del Año y Top Latin Album del Añopor su disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Tres de sus temas —“BAILE INoLVIDABLE”, “DtMF” y “NUEVAYoL”— acumulan cinco nominaciones cada uno, incluyendo Canción del Año y Canción del Año Streaming.

Peso Pluma y Laura Pausini, homenajeados especiales

El mexicano Peso Pluma será distinguido con el Primer Premio Billboard Vanguardia, otorgado a artistas que “se atreven a ir más allá de lo convencional”. Además, protagonizó una de las actuaciones más esperadas de la noche.

Por su parte, la italiana Laura Pausini recibió el Premio Billboard Ícono, reconocimiento a una carrera que la ha convertido en una figura inconfundible dentro de la música en español. Pausini también se presentará en vivo durante la ceremonia.

La fuerza del regional mexicano y la diversidad latina

Entre los artistas más nominados fueron Fuerza Regida (15), Rauw Alejandro (14), Karol G (10) y Tito Double P (10). También destacan Netón Vega (8), Grupo Frontera (7), Shakira (6), Óscar Maydon (5), Romeo Santos (5), Clave Especial (4) y Kapo (4).

Las presentaciones musicales estuvieron a cargo de La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Olga Tañón, Ozuna, Beéle, Danny Ocean, Juan Duque, Musza, NXNNI, Vega y Maydon, prometiendo una velada llena de energía y emoción.

Una celebración al éxito global de la música latina

Los Premios Billboard de la Música Latina reconocen a los artistas, álbumes y canciones más destacados del año con base en las listas semanales de Billboard, que consideran reproducciones, ventas digitales, transmisiones radiales y giras, según datos de Luminate.

La gala marca el cierre de la Semana de la Música Latina de Billboard 2025, celebrada en Miami del 20 al 24 de octubre, y reafirma una vez más que el poder de la música latina no conoce fronteras.