Carín León cierra con broche de oro su concierto en El Salvador

Carín León, hizo retumbar el estadio Jorge «Mágico» González, el artista mexicano con su Boca Chueca Tour 2025 hizo que los salvadoreños pasarán por varias emociones durante su presentación en el escenario.

Carín León llevó un repertorio de 48 canciones entre ellas las más famosas como «El Tóxico», «No Es Por Acá», «Según Quien», «La primera cita» entre otros.

Entre sus canciones más exitosas, los salvadoreños que acompañaron la letra dejando un ambiente de melancolía y despecho en el cielo oscuro que cubría el estadio.

Sin embargo, el concierto no acabo ahí Carín León continuo cantando canciones famosas entre las cuales se encontraban algunas del Tigre del Norte, Joan Sebastián, Dread Mar I y otras figuras.

Con esto el artista mexicano logró que el escenario salvadoreño pasará por diferentes emociones desde el baile y la felicidad, a la melancolía y el despecho, alternando entre ambas manteniendo entretenido a sus fans.

Por su parte el público salvadoreño canto a todo pulmón las canciones Carín León al igual a los covers que el hizo