Motul El Salvador presenta la Travesía Enduro 2025: 95 kilómetros de adrenalina y aventura

Motul El Salvador presentó oficialmente la Travesía Enduro 2025, una experiencia todoterreno que recorrerá 95 kilómetros de rutas rurales y paisajes emblemáticos del país, en un evento cargado de adrenalina, compañerismo y pasión por el motor.

La presentación se realizó este jueves en las instalaciones de Dismosal, con la participación de Marco Liévano, reconocido organizador de travesías enduro; Raúl Anzora, gerente general de Dismosal–Motul El Salvador; y Eduardo Gil, director de eventos.

El evento principal se desarrollará el sábado 25 de octubre, con punto de partida en el Parque Bicentenario a las 5:00 p.m.. Los pilotos recorrerán una ruta que pasará por Santa Elena, Rosario Mora, la Carretera del Litoral y Playa Toluca, donde se realizará un descanso con música en vivo, comida y bebidas, antes de continuar hacia San José Villanueva y Nuevo Cuscatlán.

Motul garantiza asistencia técnica, apoyo logístico y entrega de promocionales durante todo el recorrido, asegurando una experiencia segura y llena de energía.

“Con esta edición, Motul reafirma su compromiso con el motociclismo salvadoreño, promoviendo actividades que impulsan la pasión por el motor y fortalecen la comunidad off-road del país”, destacó la marca.

La Travesía Enduro 2025 promete ser una de las actividades más destacadas del calendario deportivo y de aventura en El Salvador, combinando adrenalina, naturaleza y el inconfundible espíritu Motul.