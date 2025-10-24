Gobierno entrega aguinaldo en octubre; para la empresa privada será opcional

El Gobierno del presidente Nayib Bukele inició este viernes la entrega del aguinaldo a los empleados del sector público, en cumplimiento de la reforma aprobada recientemente que permite adelantar el beneficio a partir del 20 de octubre.

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, explicó que la modificación legal tiene como único objetivo ampliar el plazo de pago, pasando de los ocho días tradicionales a dos meses, para facilitar la planificación financiera de las instituciones.

“El aguinaldo debe entregarse de una sola vez, no puede prorratearse ni fraccionarse. En el caso del Ejecutivo, se estará entregando hoy mismo”, detalló Castro.

El titular de Trabajo aclaró que para el sector privado la medida es opcional, aunque las empresas que decidan anticipar el pago deberán calcular el monto como si fuera diciembre y asumir los posibles riesgos legales si un trabajador renuncia antes de fin de año.