La Selecta avanza a semifinales en los Juegos Centroamericanos 2025

La selección Sub-20 de El Salvador logró su pase a las semifinales de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, tras imponerse 1-0 a Nicaragua este viernes en el estadio Cementos Progreso.

El delantero Carlos Garay fue el héroe del partido al anotar el único gol del encuentro al minuto 24, resultado que aseguró la clasificación de La Azulita en la segunda posición del grupo A, detrás de Guatemala.

Con esta victoria, la escuadra salvadoreña continúa su buena racha en el torneo y buscará un lugar en la gran final, reafirmando el crecimiento del fútbol juvenil nacional en la región.