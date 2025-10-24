Gobierno avanza en la renovación del Parque Recreativo Costa del Sol

El Gobierno del presidente Nayib Bukele continúa con la renovación de espacios públicos destinados al turismo interno y al esparcimiento familiar, como parte de su apuesta por entornos seguros, modernos y accesibles para todos los salvadoreños.

El Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) informó que el Parque Recreativo Costa del Sol está en su fase final de remodelación y pronto será reabierto al público.

“El parque está casi listo. En las próximas semanas anunciaremos la fecha de apertura para que las familias puedan disfrutar de este lugar totalmente renovado. Tendrá cabañas para quienes deseen quedarse”, explicó Fernando Aguilar, gerente de Mercadeo del ISTU.

El nuevo diseño del parque permitirá disfrutar del amanecer y el anochecer desde las cabañas, en un entorno natural y confortable. Aguilar también hizo un llamado a los visitantes a mantener la limpieza del lugar, depositando la basura en los sitios adecuados.

Además, destacó que este proyecto se enmarca en la iniciativa “El Salvador Family Friendly”, impulsada por el Despacho de la Primera Dama, Gabriela de Bukele, que promueve espacios recreativos accesibles y seguros para todas las familias.

“El ISTU se suma a esta iniciativa con parques como el Cerro Verde, Sunset Park, el Parque Infantil de Diversiones, la Terminal Turística San Sebastián y el Parque Natural Saburo Hirao”, añadió Aguilar.

Los lugares interesados en obtener la certificación family friendly pueden aplicar a través del sitio mitur.gob.sv , donde personal técnico del Ministerio de Turismo evaluará los requisitos.