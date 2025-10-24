Hombre de 80 años asegura haber tenido romance con Shakira y la demanda por “fraude” llega a la Corte de Miami

Un hombre de 80 años, identificado como David Rashidian, ha presentado una demanda contra la cantante colombiana Shakira en una corte de Miami, acusándola de fraude, incumplimiento de contrato y explotación de persona mayor.

De acuerdo con información revelada por el paparazzi Jordi Martin en el programa El Gordo y La Flaca (Univisión), Rashidian sostiene que mantuvo una relación sentimental con la artista y que cuenta con pruebas que, según él, respaldan su versión.

La demanda, presentada el 30 de marzo, detalla que el hombre habría entregado a Shakira cerca de USD 140,000 para cubrir presuntos gastos de hoteles y tratamientos médicos de su familia, además de USD 3,500 destinados a un viaje a Cuba.

Rashidian también asegura que firmó con la cantante un contrato para publicar un libro de memorias conjunto y realizar una gira internacional de 100 conciertos, por lo que reclama un monto total de 116 millones de dólares.

Entre las presuntas pruebas presentadas figuran capturas de pantalla de conversaciones en una cuenta de Facebook llamada “Shakira personal”, mensajes de texto, correos electrónicos, una supuesta licencia de conducir de la artista, boletos de avión, una tarjeta de regalo de 500 euros y una carta en la que se le acusa de incumplimiento.

Según el relato de Jordi Martin, en los mensajes la persona con la que el hombre conversaba lo llamaba “marido oficial”, “amor de mi vida” y “socio comercial”.

Hasta el momento, Shakira o su equipo legal no han emitido una declaración pública sobre esta demanda, por lo que los detalles continúan bajo investigación judicial.