MARN: «En el transcurso de la tarde se esperan lluvias y tormentas»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para la tarde se esperan lluvias y tormentas, con la probabilidad de actividad electrica.

«Este viernes amanecimos con cielo poco nublado y ambiente fresco, pero en el transcurso de la tarde se esperan lluvias y tormentas con actividad eléctrica», manifestó el MARN.

De acuerdo a las declaraciones del MARN, las lluvias se concentrarán en la cordillera Apaneca-Ilamatepec, el Bálsamo y zonas del norte del centro y oriente.

Por la noche, se extenderán hacia las zonas central, oriental y parte de la costa.

«Estas condiciones están influenciadas por la Tormenta Tropical Melissa, que continúa generando humedad y favoreciendo las lluvias sobre el país», dijo el MARN.