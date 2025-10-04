Orquesta Hermanos Flores son considerados para la nominación de un premio Grammy

La Orquesta Hermanos Flores confirmaron que han sido considerados para la nominación de un premio Grammy, siendo la primera orquesta salvadoreña en conseguir ese hito.
La Orquesta esta siendo considerada en la categoría «Best Tropical Latin Album», con su éxito de 2024 «50 Años Sinfónico Nory Flores»
Destacando los Hermanos Flores fueron invitados a Coachella 2026, uno de los eventos de música más importantes del mundo, compartiendo el escenario con artistas de renombre.
«El Sabor y la alegría de El Salvador, se suman a la fiesta, Los Hermanos Flores han sido invitados a Coachella 2026, un momento histórico para la música latina», mencionó la Orquesta musical por medio de un Reel de Facebook.