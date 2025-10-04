MARN: «Este sábado tendremos una mañana con cielo nublado y sin lluvias»

Cielo nublado y sin lluvias, indicó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), para la mañana de este inicio de fin de semana, quien prevé que a partir del mediodía comiencen las tormentas

«A partir del mediodía comenzará a llover en la cordillera volcánica Apaneca-Ilamatepec, El Bálsamo y sierra Tecapa-Chinameca», mencionó el MARN.

La Cartera de Medio Ambiente indicó que para la tarde, las lluvias y tormentas se extenderán hacia la zona norte y otros sectores del país.

Por la noche, las lluvias también estarán en el centro y oriente, manteniendo el ambiente fresco.