Más de 13 mil aspirantes realizaron el examen de admisión de la UES para el ingreso de 2026

La Universidad de El Salvador (UES) informó que este sábado 4 tuvieron más de 13,500 aspirantes al ingreso de 2026, quienes tuvieron que realizar el examen de admisión para formar parte de la Universidad el próximo año.

“Hoy más de 13,500 personas han dado un paso decisivo en su camino hacia la educación superior. En la UES, reconocemos su esfuerzo y les brindamos todo nuestro apoyo para que puedan continuar sus estudios en la institución pública más grande del país”, expresó nuestro rector, M.Sc. Juan Rosa Quintanilla.

Cabe destacar que en años anteriores según el rector Juan Rosa Quintanilla la cifra de aspirantes al proceso de admisión cayó a 13,500, muy por debajo de los 24,000 que históricamente aplicaban, de los cuales solo 9 mil fueron admitidos.

Los resultados estarán disponibles el 25 de octubre de 2025 en la plataforma eel.ues.edu.sv/ingreso