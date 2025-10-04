La Selecta sub-16 pierde contra Costa Rica

Por
Dennis Leiva
-

La sub-16 de El Salvador cae en suelo rival. La Selecta sub16 perdió 0-2 ante Costa Rica, en el Centro Deportivo Ernesto Villa.

«Así terminó el partido! GANÓ LA SELE Triunfo 2-0 ante El Salvador en el segundo partido del torneo UNCAF Sub16», mencionó Cuenta Oficial de las Selecciones de Fútbol de Costa Rica.

Entre los goles de este partido están los jugadores Yosimar Obando y Keylord Madrigal.

